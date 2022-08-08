В Югре медведь из-за пожаров пришел к лагерю пожарных за едой

16:14 08 августа 2022
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Видео о том, как медведь откапывает у лагеря пожарных спрятанные консервы, опубликовало РИА Новости.

"В ханты-мансийских пожарах сгорела берлога одного из медведей. Пожарные рассказали РИА Новости, что после этого он стал ходить по ночам к их лагерю - воровал консервы и оставшиеся с вечера оладьи: "Нас в лагере было 19, а Миша был 20-м, поставили медведя на довольствие", - сообщается в Telegram-канале информагентства.

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