Большая часть недели в Тюмени будет жаркой

С 8 по 11 августа днем около +27 °С.

В понедельник, 8 августа, днем +26 °С, ясно.

Во вторник, 9 августа, переменная облачность, +29 °С, в ночь на среду возможен небольшой дождь.

В среду, 10 августа, ясно, +27 °С.

В четверг, 11 августа, до +27 °С днем, вечером пасмурно, ночью вероятен дождь.

Пятница, 12 августа, обещает быть дождливой, днем лишь до + 22 °С. Возможны грозы.

В выходные облачно, небольшие кратковременные дожди, до +21 °С.