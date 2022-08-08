Большая часть недели в Тюмени будет жаркой

С 8 по 11 августа днем около +27 °С.
В понедельник, 8 августа, днем +26 °С, ясно.
Во вторник, 9 августа, переменная облачность, +29 °С, в ночь на среду возможен небольшой дождь.
В среду, 10 августа, ясно, +27 °С.
В четверг, 11 августа, до +27 °С днем, вечером пасмурно, ночью вероятен дождь.
Пятница, 12 августа, обещает быть дождливой, днем лишь до + 22 °С. Возможны грозы.
В выходные облачно, небольшие кратковременные дожди, до +21 °С.
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