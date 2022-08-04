Уралуправтодор советует транзитчикам объезжать Тюмень по Восточному обходу

Дорожные работы на путепроводе через Червишевский тракт при движении по улице Закалужская в сторону улицы Федюнинского города Тюмени привели к существенному затруднению движения на данном участке.

"Для организации бесперебойного движения для транзитных транспортных средств, движущихся по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург - Тюмень, предлагаем осуществлять движение по объездной дороге Восточный обход г.Тюмени в левом направлении в сторону мкр. Плеханово- Верхний Бор. Завершение работ на путепроводе планируется до 1 сентября", - сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.