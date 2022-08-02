ГУМЧС проведет в Тюмени тренировку

18:00 02 августа 2022
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Сотрудники регионального ГУ МЧС России  проведут 3 августа с 7 до 18 часов в Тюмени командно-штабную тренировку с привлечением личного состава, основной и специальной техники.

Жителей и гостей областной столицы просят соблюдать спокойствие:

Данные учения проходят в плановом режиме, в целях совершенствования знаний и практических навыков руководящего состава органов управления и сил РСЧС по вопросам предупреждения, ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения населения.

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