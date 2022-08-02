ГУМЧС проведет в Тюмени тренировку

Сотрудники регионального ГУ МЧС России проведут 3 августа с 7 до 18 часов в Тюмени командно-штабную тренировку с привлечением личного состава, основной и специальной техники.

Жителей и гостей областной столицы просят соблюдать спокойствие: