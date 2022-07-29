В субботу в Тюмени перекроют часть дорог

30 июля в Тюмени в связи с празднованием 436-летия города перекроют дороги и изменят движение транспорта.

Будет прекращено движение:

▫️18:00 29 июля – 01:00 31 июля – по ул. Володарского от Водопроводной до 8 Марта;

▫️19:00 29 июля – 21:00 30 июля – по ул. Кирова от Ленина до Урицкого;

30 июля:

▫️7:00-22:00 – по ул. Орджоникидзе от Ленина до Герцена;

▫️8:00-22:00 – по ул. Механической от Максима Горького до Холодильной;

▫️20:00-23:00 – по ул. Береговой от Щербакова до Поперечной, ул. Красноармейской от Заозерной до Береговой, ул. Поперечной от Заозерной до Береговой;

▫️8:00-21:00 – по ул. Республики от Перекопской до Коммунистической;

▫️8:00 30 июля – 2:00 31 июля – по ул. Ленина от Республики до Перекопской.

▫️21:00 30 июля – 1:00 31 июля – по ул. Республики от Челюскинцев до Коммунистической, по ул. Ленина от Республики до Перекопской;

Маршруты тюменских автобусов 30 июля с учетом перекрытия дорог — на схеме.