В Тюмени на пять дней ограничат движение по ул. 30 лет Победы

С 1 по 5 августа в областном центре будет ограничено движение по ул. 30 лет Победы - закроют один из съездов развязки на ул. Монтажников.



Подрядная организация в начале августа приступит к работам по окраске пролётов путепровода на ул. Монтажников. Для безопасного проведения работ будет перекрыт съезд на ул. 30 лет Победы и полосы движения в направлении ул. Пермякова, сообщает Главное управление строительства ТО.

Объезд будет организован по выделенной полосе на встречном направлении.