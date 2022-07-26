В Тюмени на пять дней ограничат движение по ул. 30 лет Победы

С 1 по 5 августа в областном центре будет ограничено движение по ул. 30 лет Победы - закроют один из съездов развязки на ул. Монтажников.
Подрядная организация в начале августа приступит к работам по окраске пролётов путепровода на ул. Монтажников. Для безопасного проведения работ будет перекрыт съезд на ул. 30 лет Победы и полосы движения в направлении ул. Пермякова, сообщает Главное управление строительства ТО.
Объезд будет организован по выделенной полосе на встречном направлении.
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