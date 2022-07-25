Грозу с градом обещают синоптики на 26 июля

По данным Тюменского ЦГМС в Тюменской области 26 июля ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, днем возможен град, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-19 м/с, температура ночью +13,+18, днем +27,+32, местами до +25.



Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о безопасности:

- Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в любом помещении или подземном переходе.

- Не прячьтесь около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями или под деревьями.