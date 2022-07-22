26 жителей Тюменской области пострадали от укусов змей с начала 2022 года

В Тюменской области с начала 2022 году зафиксировано 26 обращений к медикам по поводу укусов змей, в числе пострадавших 9 детей, сообщает информационный центр регионального правительства.
Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом.
Если вас укусила змея:
▫️зафиксируйте поврежденную конечность в неподвижном положении;
▫️охладите место укуса, приложив мокрую ткань;
▫️пейте много воды, это поможет снизить интоксикацию;
▫️обработайте ранку антисептиком;
▫️можно принять антигистаминные препараты в дозировке, соответствующей возрасту;
▫️как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
Что нельзя делать при укусе:
❌прижигать рану;
❌накладывать жгут;
❌надрезать места укуса и самостоятельно удалять яд — через раны и микротрещины на слизистой рта он быстрее распространится по организму.
За помощью в Тюмени следует обратиться в приемное отделение взрослого/детского стационара Областной клинической больницы №2. В других муниципальных образованиях — по месту жительства.
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