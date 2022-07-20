МЧС предупредило тюменцев о сильных ливнях и ветре

17:26 20 июля 2022
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По данным Тюменского ЦГМС в Тюменской области 20 июля ночью и днем 21 июля местами ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, в дневные часы крупный град, усиление ветра при грозе до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует при сильном ветре зайти с улицы в любое помещение или подземный переход, на прятаться около стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями или под деревьями.

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