УСТЭК предупреждает тюменцев о мошенниках и советует быть бдительными

Неизвестные, представляясь сотрудниками УСТЭК, предлагают потребителям обследовать внутриквартирные счетчики горячей воды и радиаторы отопления или сообщают информацию об изменениях сроков отключений горячего водоснабжения.

"УСТЭК призывает тюменцев проявить бдительность и осторожность. Если вы не оставляли заявку на выезд специалиста, то человек, который пытается попасть в квартиру, представившись сотрудником УСТЭК, вероятно, мошенник", - поясняют в компании.

Исключением являются случаи сверки показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии. О таких работах УСТЭК заранее уведомляет собственников помещений посредством объявлений на информационных стендах в доме.

УСТЭК информирует об отключениях. Актуальный график отключений горячего водоснабжения летом 2022 года размещен на сайте ao-ustek.ru. Контакт-центр УСТЭК принимает звонки круглосуточно по телефону +7 (3452) 38-62-00.