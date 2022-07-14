Роспотребнадзор обновил список водоемов, в которых можно купаться

Использование водного объекта в рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области на сегодняшний день выдано 9 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации.

Их получили База отдыха "Верхний Бор" ( озеро Верхнее Кривое), санаторий "Сибирь" (пруд б/н на 19 км Червишевского тракта), Кулига парк (озеро б/н на 32 км Ирбитского тракта). Купаться также можно в загородных детских лагерях "Витязь" (оз. Андреевское), "Серебряный бор" (Нижнее Кривое и Якушкино), "Ребячья республика" (Андреевское), Олимпийская Ребячка" (Полушинское) и в Центре туризма и детского творчества города Ялуторовска в озере Сингуль.

Срок действия санитарно-эпидемиологических заключений устанавливается на один сезон (летний или курортный).

Основополагающим признаком в оценке санитарного состояния водных объектов является соответствие качества и безопасности воды. Проявите бдительность, не стоит полагаться только на визуальную чистоту водоема.