Роспотребнадзор обновил список водоемов, в которых можно купаться

Использование водного объекта в рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области на сегодняшний день выдано 9 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации.
Их получили База отдыха "Верхний Бор" ( озеро Верхнее Кривое), санаторий "Сибирь" (пруд б/н на 19 км Червишевского тракта), Кулига парк (озеро б/н на 32 км Ирбитского тракта). Купаться также можно в загородных детских лагерях "Витязь" (оз. Андреевское), "Серебряный бор" (Нижнее Кривое и Якушкино), "Ребячья республика" (Андреевское), Олимпийская Ребячка" (Полушинское) и в Центре туризма и детского творчества города Ялуторовска в озере Сингуль.
Срок действия санитарно-эпидемиологических заключений устанавливается на один сезон (летний или курортный).
Основополагающим признаком в оценке санитарного состояния водных объектов является соответствие качества и безопасности воды. Проявите бдительность, не стоит полагаться только на визуальную чистоту водоема.
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