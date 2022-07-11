У ТРЦ "Премьер" в Тюмени перекроют дорогу на 59 часов

Движение по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени с 22 по 25 июля будет прекращено на 59 часов в районе здания № 63 ТРЦ "Премьер".
Дорогу перекроют в связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети с 19 часов 22 июля до 06 часов 25 июля. объехать участок можно будет по улицам Малыгина, Таймырская и Мельникайте, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
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