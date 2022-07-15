У правительства Тюменской области в субботу на полдня перекроют дороги

В связи с проведением торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам ТИУ на Центральной площади 16 июля с 08:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств на автомобильных дорогах:

- по ул. 8 Марта на участке от ул. Республики до ул. Володарского;

- по ул. Володарского на участке от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта.

Схемы объезда: ул. Республики, ул. Водопроводная, ул. Орджоникидзе.