На Ямале сожгли запрещенные Brie и Camembert

На Ямале выявлен и уничтожен сыр, запрещенный к ввозу в Российскую Федерацию, сообщает регионально управление Россельхознадзора.

В июле 2022 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре совместно с Новоуренгойской транспортной прокуратурой выявили, что местным предпринимателем осуществляется реализация сыра Brie и Camembert.

Данная продукция запрещена к ввозу в страну постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778, поэтому сыры изъяли и уничтожили "путем сжигания в крематоре с соблюдением требований, установленных приказом Россельхознадзора от 05 мая 2017 года № 421".