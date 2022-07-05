В Тюмени на девять дней ограничат движение в районе пересечения улиц Республики и Пермякова

В связи с реконструкцией участков трубопровода по улице Пермякова в движение транспортных средств будет прекращено сначала в районе дома № 196а по улице Республики (с 21:00 8 июля до 06:00 11 июля), затем, с 11 до 17 июля, на подъеме на путепровод по улице Пермякова с улицы Республики при движении со стороны центра города.
Ранее по этой же причине движение было закрыто на съезде перед путепроводом по улице Пермякова при движении в сторону улицы Республики со стороны улицы 50 лет Октября.
Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения.
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