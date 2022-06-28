В Тюменской области в июле проверят систему оповещения

Комплексная проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с перехватом эфира телевещания запланирована на 20 июля 2022 года, начало в 10:40. Ранее ее планировалось провести в марте.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.