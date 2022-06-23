Боевой армейский резерв проходит учебные сборы под Тюменью

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Учебные сборы боевого армейского резерва проходят на полигоне ТВВИКУ под Тюменью, сообщает информационный центр правительства ТО.

"В региональном резерве 450 человек. Со всеми заключены контракты. В течение года для них организуют сборы", - следует из сообщения.

По данным военного комиссариата Тюменской области, в составе боевого армейского резерва гражданские люди, находящиеся в запасе, в течение года для них проводится до 60 занятий. В плановых сборах под Тюменью участвуют 20 человек, сегодня они отрабатывали действия разведывательно-диверсионной группы, в задачу которой входит нападение на колонну, доставка боеприпасов, эвакуация раненых и другие действия, написала "Тюменская линия".