Боевой армейский резерв проходит учебные сборы под Тюменью

Учебные сборы боевого армейского резерва проходят на полигоне ТВВИКУ под Тюменью, сообщает информационный центр правительства ТО.
"В региональном резерве 450 человек. Со всеми заключены контракты. В течение года для них организуют сборы", - следует из сообщения.
По данным военного комиссариата Тюменской области, в составе боевого армейского резерва гражданские люди, находящиеся в запасе, в течение года для них проводится до 60 занятий. В плановых сборах под Тюменью участвуют 20 человек, сегодня они отрабатывали действия разведывательно-диверсионной группы, в задачу которой входит нападение на колонну, доставка боеприпасов, эвакуация раненых и другие действия, написала "Тюменская линия".
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