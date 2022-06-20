Новая неделя в Тюмени начнется грозой

Грозу и ливни в понедельник, 20 июня, обещают синоптики жителям областной столицы.

В течение дня сегодня в Тюмени возможны дожди, вечером - с грозой, днем будет пасмурная погода, к вечеру синоптики обещают переменную облачность. Максимальная температура дня - +23 °С, ветер до 6 м/с. Накануне МЧС предупредило о том, на юге Тюменской области 20 июня, помимо дождя, грозы, возможны град и усиление ветра до 19 м/с, а местами и жара - до +28…+33 °С.

Во вторник, 21 июня, в Тюмени пасмурно, дожди в течение дня и около +16 °С, к вечеру возможно усиление ветра с порывами до 19 м/с.

Среда, 22 июня, ознаменуется ливнями, сильным ветром до 20 м/с и также только +16 °С.

Четверг, 23 июня, обещает стать самым солнечным днем недели: ясная погода, до +22 °С, порывы ветра до 8 м/с.

Пятница, 24 июня, преимущественно переменная облачность, без осадков, днем до +21 °С.

Выходные дни, 25 и 26 июня, пройдут без осадков, днем до +23 °С.