Курсанты ТВВИКУ дважды пройдут маршем по улицам Тюмени

В связи с прохождением пешей колонны участников по случаю организованного проведения выпуска лейтенантов ТВВИКУ, в том числе генеральной репетиции мероприятия, 16 и 18 мая будет ограничено движение по нескольким автодорогам Тюмени.

16 июня с 15:30 и 18 июня с 8:30 на период движения пеших колонн по ул. Льва Толстого д.1 – ул. Луначарского – ул. Ленина – ул. Мориса Тореза – ул. Республики – ул. Максима Горького – площадь 400-летия Тюмени;

16 июня с 18:30 и 18 июня с 12:00 на период движения пеших колонн по ул. Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) – ул. Республики – ул. Ямской – ул. Льва Толстого, д.1.

18 июня с 8:00 до 13:00 движение всех видов транспортных средств будет прекращено на автодороге по ул. Механической (на участке от улицы М. Горького до дома № 27 по ул. Механической) в связи с торжественным проведением мероприятия на площади 400-летия Тюмени, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.