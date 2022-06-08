Центр Тюмени продолжает стоять в пробках

17:43 07 июня 2022
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отключение светофоров на 4 перекрестках в центре Тюмени привело на данный момент к 7-баллным пробкам, на некоторых участках дорог ситуация еще сложнее. 

По данным ГИБДД, после полудня аварийное отключение светофоров произошло на перекрестках улиц М.Тореза-Герцена, Советской-Орджоникидзе, 50-лет ВЛКСМ -М.Горького, Запольной-Достоевского. На перекрестке улиц М.Тореза и Герцена работает регулировщик.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки движение особенно затруднено на улицах Герцена в сторону Профсоюзной, на профсоюзной в сторону Запольной и Ленина.

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