Центр Тюмени продолжает стоять в пробках

отключение светофоров на 4 перекрестках в центре Тюмени привело на данный момент к 7-баллным пробкам, на некоторых участках дорог ситуация еще сложнее.

По данным ГИБДД, после полудня аварийное отключение светофоров произошло на перекрестках улиц М.Тореза-Герцена, Советской-Орджоникидзе, 50-лет ВЛКСМ -М.Горького, Запольной-Достоевского. На перекрестке улиц М.Тореза и Герцена работает регулировщик.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки движение особенно затруднено на улицах Герцена в сторону Профсоюзной, на профсоюзной в сторону Запольной и Ленина.