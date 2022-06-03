Выходные в Тюмени пройдут без осадков

Синоптики обещают горожанам солнечную, но прохладную погоду, дождей не ожидается.
Сегодня утром солнечно, днем пасмурно, максимальная температура воздуха - +14 ºС.
Субботний день будет ясным, днем до +15 ºС, к ночи похолодает до +7 ºС.
В воскресенье переменная облачность, днем воздух прогреется до +17 ºС, к ночи столбик термометра опустится до +10 ºС.
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