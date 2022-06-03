Выходные в Тюмени пройдут без осадков

09:15 03 июня 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Синоптики обещают горожанам солнечную, но прохладную погоду, дождей не ожидается. 

Сегодня утром солнечно, днем пасмурно, максимальная температура воздуха - +14 ºС.

Субботний день будет ясным, днем до +15 ºС, к ночи похолодает до +7 ºС.

В воскресенье переменная облачность, днем воздух прогреется до +17 ºС, к ночи столбик термометра опустится до +10 ºС.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2022