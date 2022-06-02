В Тюмени начинается реконструкция червишеской развязки

Сегодня стартует масштабная реконструкция развязки, подрядная организация уже перекрала въезд с Червишевского тракта на Обход Тюмени.
На первом этапе будет перекрыто движение по въезду и правой полосе. Подрядчик в течение месяца заменит верхние слои покрытия и гидроизоляцию. В июле бригады перейдут на левую полосу по направлению в сторону Московского тракта. Ремонт всей развязки планируют завершить к началу учебного года.
Ремонт проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Развязка на пересечении Обхода г. Тюмени и Червишевского тракта одна из самых старых. Верхние слои дорожного покрытия на ней не раз ремонтировали. Ямочный ремонт был сделан весной текущего года, чтобы обеспечить безопасный проезд до начала "большого" ремонта.
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