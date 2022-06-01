Тюмень за день: 1 июня

Более 53 тысяч тюменцев проголосовали за проекты благоустройства городских территорий

"Благодаря вашей активности на будущий год в этих городах мы построим и реконструируем шесть скверов и парков. Спасибо вам за участие, неравнодушие и жизненную позицию!" - поблагодарил тюменцев губернатор.

На самостоятельное строительство частных домов начнут выдавать льготную ипотеку

Жители Тюменской области могут смогут оформить в ипотеку под льготные 9% до 6 млн рублей.