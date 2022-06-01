Тюмень за день: 1 июня

18:15 01 июня 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Более 53 тысяч тюменцев проголосовали за проекты благоустройства городских территорий

"Благодаря вашей активности на будущий год в этих городах мы построим и реконструируем шесть скверов и парков. Спасибо вам за участие, неравнодушие и жизненную позицию!" - поблагодарил тюменцев губернатор. 

На самостоятельное строительство частных домов начнут выдавать льготную ипотеку

Жители Тюменской области могут смогут оформить в ипотеку под льготные 9% до 6 млн рублей.  

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2022