Часть улицы Уездной перекроют в Тюмени из-за велогонки

В связи с проведением чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту (велоспорт-шоссе) в гонке-критериум (1-й тур) 11июня с 09 до 16 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Уездной на участке от ул. Престольной до ул. Губернской.

Пути объезда: ул. Губернская, ул. Протозанова, ул. Слободская.

Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения.