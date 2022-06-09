Часть улицы Уездной перекроют в Тюмени из-за велогонки

14:59 09 июня 2022
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В связи с проведением чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту (велоспорт-шоссе) в гонке-критериум (1-й тур) 11июня с 09 до 16 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Уездной на участке от ул. Престольной до ул. Губернской.

Пути объезда: ул. Губернская, ул. Протозанова, ул. Слободская.

Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения.

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