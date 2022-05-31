Тюмень за день: 31 мая

Тюменцам разрешили снять маски
Масочный режим с 1 июня в регионе перестает быть обязательным, но рекомендация по их ношению в общественных местах и на транспорте сохраняется.
Прожиточный минимум увеличен в Тюменской области
С 1 июня величина прожиточного минимума в Тюменской области на душу населения составит 13 919 рублей (было 11 950).
Масштабный смотр строя и песни пройдет в Тюмени
Демонстрировать навыки строевой подготовки, командную слаженность и дух творчества будут более 600 человек. Мероприятие пройдёт 1 июня на площади 400-летия Тюмени.
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