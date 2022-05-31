Тюмень за день: 31 мая

Тюменцам разрешили снять маски

Масочный режим с 1 июня в регионе перестает быть обязательным, но рекомендация по их ношению в общественных местах и на транспорте сохраняется.

Прожиточный минимум увеличен в Тюменской области

С 1 июня величина прожиточного минимума в Тюменской области на душу населения составит 13 919 рублей (было 11 950).

Масштабный смотр строя и песни пройдет в Тюмени

Демонстрировать навыки строевой подготовки, командную слаженность и дух творчества будут более 600 человек. Мероприятие пройдёт 1 июня на площади 400-летия Тюмени.