Тюмень за день: 30 мая

Четверо тюменцев признаны победителями в "Лидерах России"
Победителями в разных треках финала федерального конкурса стали сотрудники Сибура, "Газпромнефть-Заполярье", ТИУ и ТюмГУ.
В Тюмени может появиться студенческий арендный дом
Перспективы такого сотрудничества с местными вузами обсуждает Дом.рф.
Многонациональная Тюмень встретится на Мосту дружбы
В этом году ежегодный праздник с национальным колоритом пройдет на Цветном бульваре.
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