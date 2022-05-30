Тюмень за день: 30 мая

18:15 30 мая 2022
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Четверо тюменцев признаны победителями в "Лидерах России"

Победителями в разных треках финала федерального конкурса стали сотрудники Сибура, "Газпромнефть-Заполярье", ТИУ и ТюмГУ. 

В Тюмени может появиться студенческий арендный дом

Перспективы такого сотрудничества с местными вузами обсуждает Дом.рф.

Многонациональная Тюмень встретится на Мосту дружбы

В этом году ежегодный праздник с национальным колоритом пройдет на Цветном бульваре. 

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