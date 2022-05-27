Выходные в Тюмени будут теплыми

09:00 27 мая 2022
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Сегодняшняя прохлада в  выходные сменится теплой погодой, осадки вероятны только в субботу вечером.

День пятницы, 27 мая, обещает быть дождливым и холодным - около + 10 °С, вечером сохранится пасмурная погода, но осадков не ожидается.

Утро субботы, 28 мая, будет солнечным и теплым - до +19 °С, во второй половине малооблачно, гроза и небольшой дождь.

В воскресенье, 29 мая, без осадков, пасмурно, днем воздух прогреется до +20 °С. 

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