Выходные в Тюмени будут теплыми

Сегодняшняя прохлада в выходные сменится теплой погодой, осадки вероятны только в субботу вечером.

День пятницы, 27 мая, обещает быть дождливым и холодным - около + 10 °С, вечером сохранится пасмурная погода, но осадков не ожидается.

Утро субботы, 28 мая, будет солнечным и теплым - до +19 °С, во второй половине малооблачно, гроза и небольшой дождь.

В воскресенье, 29 мая, без осадков, пасмурно, днем воздух прогреется до +20 °С.