Выходные в Тюмени будут теплыми

Сегодняшняя прохлада в выходные сменится теплой погодой, осадки вероятны только в субботу вечером.
День пятницы, 27 мая, обещает быть дождливым и холодным - около + 10 °С, вечером сохранится пасмурная погода, но осадков не ожидается.
Утро субботы, 28 мая, будет солнечным и теплым - до +19 °С, во второй половине малооблачно, гроза и небольшой дождь.
В воскресенье, 29 мая, без осадков, пасмурно, днем воздух прогреется до +20 °С.
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