Тюменский губернатор отчитался о доходах за 2021 год

Доход главы Тюменской области Александра Моора в 2021 году составил 16,57 млн рублей, его жены - 1,49 млн рублей, следует из опубликованных на сайте правительства сведений об имуществе и доходах губернатора.

По сравнению с 2020 годом, доход губернатора за год вырос на 2 млн рублей (14,48), у его супруги снизился на 1,43 млн (2,92), а у одного из двух несовершеннолетних детей увеличился почти в два раза - с 6,3 тыс. рублей в 2020-м до 12 тысяч рублей в 2021-м.

Относительно имущества изменений не произошло. У губернатора в собственности по-прежнему квартира 72,9 кв. м, снегоход Yamaha VK54OE, у его жены - дом 485,9 кв. м, земельный участок, доля в нежилом здании и автомобиль Porsche Cayenne S.