Тюмень за день: 20 мая

Индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга
Развивающийся индустриальный парк может стать стать ключевой точкой роста экономики региона, считают в Минпромторге.
Алексей Смертин выйдет с тюменцами на пробежку
Пробежаться с экс-футболистом сборной России и лондонского "Челси" по набережной тюменцы могут в субботу утром.
В Тюмени возобновили работу сетевые магазины одежды
В ТРЦ "Кристалл" и других торговых центрах, где ранее из-за спецоперации на Украине закрылись магазины польской LPP, уже ждут покупателей.
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