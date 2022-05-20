Тюмень за день: 20 мая

Индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга

Развивающийся индустриальный парк может стать стать ключевой точкой роста экономики региона, считают в Минпромторге.

Алексей Смертин выйдет с тюменцами на пробежку

Пробежаться с экс-футболистом сборной России и лондонского "Челси" по набережной тюменцы могут в субботу утром.

В Тюмени возобновили работу сетевые магазины одежды

В ТРЦ "Кристалл" и других торговых центрах, где ранее из-за спецоперации на Украине закрылись магазины польской LPP, уже ждут покупателей.