На перекрестке улиц Первомайская и Ленина в Тюмени на 4 дня ограничат движение транспорта

Движение автотранспорта на пересечении улиц Первомайской и Ленин ограничено с 20 по 23 мая в связи с проведением аварийно-восстановительных работ сетей водоотведения.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта советует участникам дорожного движения необходимо обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
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