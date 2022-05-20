На перекрестке улиц Первомайская и Ленина в Тюмени на 4 дня ограничат движение транспорта

17:17 20 мая 2022
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Движение автотранспорта на пересечении улиц Первомайской и  Ленин ограничено с 20 по 23 мая в связи с проведением аварийно-восстановительных работ сетей водоотведения.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта советует участникам дорожного движения необходимо обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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