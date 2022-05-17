Тюмень за день: 17 мая

В Тюмени за ночь выпало 70% месячной нормы осадков

Ливень создал жителям микрорайонов много проблем, администрация города рассказала об откачке воды на примере ВАО.

Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на заключении контактов по нацпроектам

Большая часть экономии пришлась на контрактование по проектам "Чистая страна" и "Чистая вода".

Всероссийские соревнования по боксу проходят в Тобольске

В предыдущий раз такого формата и значимости соревнования по боксу проводились в 2017 году, отметили в депспорта.