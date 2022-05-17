16 мая: Тюмень за день

Последний звонок прозвучал для 15 тысяч выпускников школ Тюмени

В этом году школу города выпускают 5 600 одиннадцатиклассников и более 9 500 девятиклассников. По области их 10 854 и 18 516 соответственно.

В Тюмени состоялось первое заседание суда с участием присяжных по делу об убийстве девочки с Лесобазы

О проведении суда в таком формате ходатайствовал обвиняемый.

Тюменская гордума анонсировала темы майских заседаний постоянных комиссий

В майских повестках комиссий - благоустройство, озеленение, организация детского труда и отдыха, исполнение бюджета и пожарная безопасность. Смотреть заседания можно а сайте городской думы в онлайн-режиме.