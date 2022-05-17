16 мая: Тюмень за день

Последний звонок прозвучал для 15 тысяч выпускников школ Тюмени
В этом году школу города выпускают 5 600 одиннадцатиклассников и более 9 500 девятиклассников. По области их 10 854 и 18 516 соответственно.
В Тюмени состоялось первое заседание суда с участием присяжных по делу об убийстве девочки с Лесобазы
О проведении суда в таком формате ходатайствовал обвиняемый.
Тюменская гордума анонсировала темы майских заседаний постоянных комиссий
В майских повестках комиссий - благоустройство, озеленение, организация детского труда и отдыха, исполнение бюджета и пожарная безопасность. Смотреть заседания можно а сайте городской думы в онлайн-режиме.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru