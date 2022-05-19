В центре Тюмени на два часа перекроют дороги из-за "Стального характера"

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В связи с проведением Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ" совместно со стартом серии "Стальной характер" на период с 11 до 13 часов 22.05.2022 будет перекрыто движение по автомобильным дорогам:

- ул. Республики – на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского;

- ул. Ленина – от ул. Республики до ул. Перекопской.

Схемы объезда: ул. Перекопская, ул. Чернышевского, ул. Луначарского.