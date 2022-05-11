Несколько дождливых дней обещают синоптики тюменцам

Небольшие осадки в виде дождя в Тюмени прогнозируют синоптики жителям города на предстоящие дни.
Сегодня дожди с разной интенсивностью будут идти в течение всего дня, максимальная температура воздуха - +19 °С. МЧС предупреждает о сильном порывистом ветре до 17 м/с.
В четверг, 12 мая, вероятность дождя небольшая, днем преимущественно солнечная погода и до +18 °С днем.
В пятницу, 13 мая, с утра малооблачно, пасмурно днем, а к ночи - дождь, максимальная температура дня - +20 °С.
В субботу, 14 мая, резкое похолодание - днем не теплее +12 °С, дожди и сильный ветер с порывами до 17 м/с.
В воскресенье, 15 мая, тоже пасмурно, но уже без осадков и потеплеет до +18 °С.
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