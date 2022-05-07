Сотрудники Ямалспаса прибыли в Тюмень для тушения природных пожаров

Сегодня в связи с увеличением класса пожарной опасности на территории Тюменской области 35 спасателей Ямалспаса направлены в Тюмень для ликвидации природных пожаров.

"Ранее за помощью в стабилизации лесопожарной обстановки с соответствующим обращением в адрес губернатора Ямала Дмитрия Артюхова обратился губернатор Тюменской области", - сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.