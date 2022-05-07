На улице Механической в центре Тюмени перекроют вечером движение

Сегодня, 7 мая, в Тюмени будет прекращено движение всех видов транспортных средств с 17:00 до 22:00 на автодороге по улице Механической на участке от улицы Максима Горького до дома № 27 по ул. Механической.

Движение перекроют из-за выступления Хора Турецкого на площади 400-летия Тюмени, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пути объезда: ул. Республики, ул. Холодильная, ул. Фабричная. 8 мая изменений в движении транспорта в г. Тюмени не планируется.