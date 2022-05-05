Тюмень за день: 4 мая

В домах Тюмени начинают отключать отопление

Отопительный период в областной столице официально завершится 5 мая. С 16 мая начнутся временные отключения горячего водоснабжения.

Жителям Тюменской области до 26 мая запретили ходить в лес

Правительство Тюменской области с 15 апреля объявило в регионе особый противопожарный режим, за нарушение запретов на посещение лесов и разведение огня предусмотрена административная ответственность.

В план празднования Дня Победы в Тюмени включили два плац-парада и вечерний пробег военной техники

Около полутысячи мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится во всех муниципалитетах области.