Тюмень за день: 4 мая

В домах Тюмени начинают отключать отопление
Отопительный период в областной столице официально завершится 5 мая. С 16 мая начнутся временные отключения горячего водоснабжения.
Жителям Тюменской области до 26 мая запретили ходить в лес
Правительство Тюменской области с 15 апреля объявило в регионе особый противопожарный режим, за нарушение запретов на посещение лесов и разведение огня предусмотрена административная ответственность.
В план празднования Дня Победы в Тюмени включили два плац-парада и вечерний пробег военной техники
Около полутысячи мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится во всех муниципалитетах области.
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