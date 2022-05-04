В домах Тюмени начинают отключать отопление

Отопительный период 2021 – 2022 годов в Тюмени завершается 5 мая, сообщает администрация города. Решение принято с учетом установившейся теплой погоды и на основе прогнозов синоптиков.

"Отключение отопления будет проходить постепенно, параметры теплоносителя от ТЭЦ снижаются до летних значений планомерно. С 5 мая управляющие организации самостоятельно могут перевести теплопотребляющие установки в многоквартирных домах в летний режим работы", - сообщили в администрации города.

Сразу после окончания отопительного периода теплоснабжающие организации приступят к ремонтно-профилактическим работам. О графике их проведения и отключения горячего водоснабжения в домах можно узнать на сайте УСТЭК.