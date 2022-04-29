Тюмень за день: 29 апреля

Режим повышенной готовности по covid-19 в Тюменской области продлен до 1 июня
Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выше, чем в среднем по РФ, а потому продолжаем носить маски в автобусах и других общественных местах.
Тюмень отправила жителям ДНР и ЛНР 60 тонн гумпомощи
Вагон с продуктами и предметами первой необходимости в составе Поезда помощи ушел в Ростовскую область.
Заявления на поступление во все тюменские вузы можно подать онлайн
В 2022 году все абитуриенты могут подать заявление в вуз через специальный сервис "Поступление в вуз онлайн" на Госуслугах.
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