Схема движения автобусов изменится на время репетиций парада в Тюмени

В связи с репетицией торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, движение транспорта будет организовано посредством распорядительно-регулировочных действий на следующих участках:

- 4 мая 2022 года с 19 до 21 часа – на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской;

- 6 мая 2022 года с 19 до 21 часа – на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев.