Схема движения автобусов изменится на время репетиций парада в Тюмени

В связи с репетицией торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, движение транспорта будет организовано посредством распорядительно-регулировочных действий на следующих участках:
- 4 мая 2022 года с 19 до 21 часа – на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской;
- 6 мая 2022 года с 19 до 21 часа – на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru