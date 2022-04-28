Тюмень за день: 27 апреля

Школы в Плеханово и еще в трех районах Тюмени введут в эксплуатацию 2023 году
Строительство школы на 1500 мест в Плеханово идет по плану, свайное поле уже готово, здание будут введено в строй в июле 2023 года.
В центре Тюмени ограничат движение в связи с репетицией шествия на 9 Мая
Репетиции состоятся 4 и 6 мая.
Тюменцев ждет особенный Первомай
Впервые 1 мая в городе будет организован салют.
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