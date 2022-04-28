Тюмень за день: 27 апреля

18:15 27 апреля 2022
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Школы в Плеханово и еще в трех районах Тюмени введут в эксплуатацию 2023 году

Строительство школы на 1500 мест в Плеханово идет по плану, свайное поле уже готово, здание будут введено в строй в июле 2023 года. 

В центре Тюмени ограничат движение в связи с репетицией шествия на 9 Мая

Репетиции состоятся 4 и 6 мая. 

Тюменцев ждет особенный Первомай

Впервые 1 мая в городе будет организован салют.

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