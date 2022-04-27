Жительницу Тюменской области приговорили к ограничению свободы за покупку медкнижки

17:10 27 апреля 2022
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Казанский районный суд вынес приговор местной жительнице по обвинению в покупке поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Судом установлено, что 12 ноября 2020 года женщина незаконно приобрела медицинскую книжку на свое имя за 2 500 рублей, а на следующий день предъявила ее  по мету работы  - в общеобразовательной школе, там и была установлена подделка документа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании женщина полностью вину признала. Гражданка ранее судима не была, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства и работы положительно характеризуется, имеет малолетнего ребенка. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

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