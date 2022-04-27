В центре Тюмени ограничат движение в связи с репетицией шествия на 9 Мая

12:37 27 апреля 2022
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В связи с репетицией торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов будет прекращено движение всех видов транспортных средств:
4 мая с 19:00 до 21:00 на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской;

6 мая с 19:00 до 21:00 на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев.

Схемы объезда: ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Герцена.

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