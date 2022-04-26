Тюмень за день: 26 апреля

Сезон ремонтов начался на тюменских дорогах
Рабочие уже начали фрезеровать дорожное полотно на обходе Тюмени.
411 жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей
Больше всего на клещей жалуются жители Тюмени и Тюменского района, где зарегистрировано 159 неприятных инцидентов.
Репетиции прохождения войск в Тюмени состоятся 4 и 6 мая
Мероприятия будут проходить с 19:30.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru