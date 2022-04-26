Тюмень за день: 26 апреля

Больше всего на клещей жалуются жители Тюмени и Тюменского района, где зарегистрировано 159 неприятных инцидентов.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru