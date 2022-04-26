Тюмень за день: 26 апреля

18:15 26 апреля 2022
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Сезон ремонтов начался на тюменских дорогах

Рабочие уже начали фрезеровать дорожное полотно на обходе Тюмени. 

411 жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей

Больше всего на клещей жалуются жители Тюмени и Тюменского района, где зарегистрировано 159 неприятных инцидентов.

Репетиции прохождения войск в Тюмени состоятся 4 и 6 мая

Мероприятия будут проходить  с 19:30.

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