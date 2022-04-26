411 жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей

Зарегистрировано 411 обращений граждан в медорганизации по поводу присасывания клещей, из них 111 – дети до 14 лет, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество - в Тюмени и Тюменском районе (159), Ишиме и Ишимском районе (66), Заводоуковском городском округе (22) и Абатском районе (18).

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.