Тюмень за день: 25 апреля

Препараты против клещей для собак и кошек снимают с продажи в Тюмени
Они встали причиной непредвиденных нежелательных реакций у животных, в том числе частичной слепоты.
Причиной лесного пожара в Тюменском районе стал поджог
Установлено, что территорию поджигали в нескольких местах за минерализованными полосами, сообщили в Тюменской авиабазе.
Тюменцев предупредили о проведении акарицидных обработок кладбищ
Горожан просят обращать внимание на информационные таблички и соблюдать меры безопасности.
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