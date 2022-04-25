Тюмень за день: 25 апреля

18:15 25 апреля 2022
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Препараты против клещей для собак и кошек снимают с продажи в Тюмени

Они встали причиной непредвиденных нежелательных реакций у животных, в том числе частичной слепоты.

Причиной лесного пожара в Тюменском районе стал поджог

Установлено, что территорию поджигали в нескольких местах за минерализованными полосами, сообщили в Тюменской авиабазе.

Тюменцев предупредили о проведении акарицидных обработок кладбищ

Горожан просят обращать внимание на информационные таблички и соблюдать меры безопасности.

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