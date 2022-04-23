Тюмень за день: 22 апреля

18:15 22 апреля 2022
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Завод по производству бетулина постоят в Тюмени

Крупный инвестиционный проект будет реализован до 2026 года. Бетулин собираются получать из бересты.

Флаг России с 1 сентября будут поднимать тюменские школы перед началом занятий

Старт акции будет дан в Тюмени 25 апреля в ФМШ.

Тюменцы закладывают смородиновые сады для промышленных целей

Власти предоставят субсидию на покупку необходимой техники и оборудования компании, которая реализует этот проект. 

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