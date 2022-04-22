Движение в центре Тюмени ограничат с 1 по 2 мая

Движение транспорта будет прекращено на нескольких улицах Тюмени в связи с празднованием Дня Весны и Труда с 16:00 1 мая по 01:00 2 мая.

В связи с проведением публичных, культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Весны и Труда, будет прекращено движение транспорта на участке улицы Республики (от Перекопской до Луначарского), улицы Ленина (от Республики до Перекопской), Береговой (от Щербакова до Поперечной), Красноармейской (от Береговой до Заозерной, Поперечной (от Береговой до Заозерной).



Пути объезда: ул. Семакова, ул. Красина, ул. Урицкого, ул. Поперечная, ул. Заозерная.