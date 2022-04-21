Тюмень за день: 21 апреля

Выпускные в тюменских детсадах и школах пройдут в обычном формате

Запрета на посещение родителями праздничных мероприятий в настоящее время нет, сообщили в правительстве.

Владимиру Путину рассказали про "Битву на Туре"

Президенту РФ представили программу развития индустрии уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика", в которую вошел и успешный тюменский проект.

Тысячи сосен высадили в тюменских лесах

Высаженные осенью горожанами сосны в пригороде Тюмени успешно перезимовали. В новом сезоне посадки продолжатся.