Тюмень за день: 21 апреля

18:15 21 апреля 2022
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Выпускные в тюменских детсадах и школах пройдут в обычном формате

Запрета на посещение родителями праздничных мероприятий в настоящее время нет, сообщили в  правительстве.

Владимиру Путину рассказали про "Битву на Туре"

Президенту РФ представили программу развития индустрии уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика", в которую вошел и успешный тюменский проект.

Тысячи сосен высадили в тюменских лесах

Высаженные осенью горожанами сосны в пригороде Тюмени успешно перезимовали. В новом сезоне посадки продолжатся.

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