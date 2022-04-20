Тюмень за день: 20 апреля

18:15 20 апреля 2022
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Utair из Тюмени на весну и лето планирует прямые рейсы по 24 маршрутам

Прямые рейсы на популярные курорты Кавказа и Краснодарского края с удобным расписанием и по экономичным тарифам будут востребованы у тюменцев, считают в компании.

Работники промпредприятий, находящиеся под риском увольнения, получат новые профессии

Программу реализует правительство Тюменской области, средства предусмотрены на обучение 1220 человек.

ТИУ с Минобороны работают над созданием в Тюмени центра военного обучения

В центре будут готовить специалистов службы горючего и смазочных материалов для ВС РФ.

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