Тюмень за день: 20 апреля

Utair из Тюмени на весну и лето планирует прямые рейсы по 24 маршрутам

Прямые рейсы на популярные курорты Кавказа и Краснодарского края с удобным расписанием и по экономичным тарифам будут востребованы у тюменцев, считают в компании.

Работники промпредприятий, находящиеся под риском увольнения, получат новые профессии

Программу реализует правительство Тюменской области, средства предусмотрены на обучение 1220 человек.

ТИУ с Минобороны работают над созданием в Тюмени центра военного обучения

В центре будут готовить специалистов службы горючего и смазочных материалов для ВС РФ.