Тюмень за день: 20 апреля

Utair из Тюмени на весну и лето планирует прямые рейсы по 24 маршрутам
Прямые рейсы на популярные курорты Кавказа и Краснодарского края с удобным расписанием и по экономичным тарифам будут востребованы у тюменцев, считают в компании.
Работники промпредприятий, находящиеся под риском увольнения, получат новые профессии
Программу реализует правительство Тюменской области, средства предусмотрены на обучение 1220 человек.
ТИУ с Минобороны работают над созданием в Тюмени центра военного обучения
В центре будут готовить специалистов службы горючего и смазочных материалов для ВС РФ.
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